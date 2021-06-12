В Британии стартовал второй день саммита G7: что обсудят политики
В Великобритании в субботу, 12 июня, начался второй день первого с начала пандемии COVID-19 саммита "Большой семерки" (G7). Мероприятие при личном участии лидеров государств будет проходить на полуострове Корнуолл по 13 июня.
Темами для обсуждения представителей Соединенного Королевства, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США станут в частности борьба с изменениями климата и коронавирус. В качестве гостей в этом году приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и Южная Африка, сказано на сайте саммита.
OBOZREVATEL следит за событиями саммита:
Лидеры стран G7 в ходе второго дня встречи обсудят меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы пандемии, подобные COVID-19, больше не повторялись.
Должна быть подписана декларация, где будут перечислены конкретные действия, такие как сокращение срока разработки и сертификации новых вакцин, передает BBC.
Прямая трансляция саммита:
Напомним, что обо всех деталях первого дня саммита можно узнать из нашего материала по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
стороны переговоров на саммите G7 ранее подтвердили поддержку суверенитета Украины. Они пообещали следить за агрессией РФ.
Также министры иностранных дел стран "Большой семерки" призвали Россию отвести все свои войска от украинских границ.