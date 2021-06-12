В Британии стартовал второй день саммита G7: что обсудят политики

В Великобритании в субботу, 12 июня, начался второй день первого с начала пандемии COVID-19 саммита "Большой семерки" (G7). Мероприятие при личном участии лидеров государств будет проходить на полуострове Корнуолл по 13 июня.

Темами для обсуждения представителей Соединенного Королевства, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США станут в частности борьба с изменениями климата и коронавирус. В качестве гостей в этом году приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и Южная Африка, сказано на сайте саммита.

OBOZREVATEL следит за событиями саммита:

Лидеры стран G7 в ходе второго дня встречи обсудят меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы пандемии, подобные COVID-19, больше не повторялись.

Видео дня

Должна быть подписана декларация, где будут перечислены конкретные действия, такие как сокращение срока разработки и сертификации новых вакцин, передает BBC.

Прямая трансляция саммита:

Напомним, что обо всех деталях первого дня саммита можно узнать из нашего материала по ссылке.

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