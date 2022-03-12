Мы спокойно относимся к ядерному шантажу со стороны РФ, но весь мир должен признать Россию страной-террористом, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ядерный шантаж со стороны страны-агрессора России. Он заверил, что Украина относится к подобным действиям РФ спокойно.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram. При этом Данилов добавил, что, учитывая этот шантаж, международное сообщество должно признать Россию страной-террористом.

Он также сказал, что от российских оккупантов, захвативших две украинские АЭС, можно ожидать чего угодно.

"Они могут пойти на что угодно. Они настолько профессионально могут придумывать какие-то мифы", – заявил Данилов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожской АЭС в Энергодаре находятся 500 российских оккупантов, еще 1000 – в городе. Также оккупирована Чернобыльская АЭС. Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что захваченные украинские АЭС путинские террористы используют как военные базы.

Появилось видео с военной техникой врага на территории Запорожской АЭС.

Известно также, что персонал Запорожской атомной электростанции подвергся пыткам со стороны российских оккупантов. Солдаты вражеской армии заставили руководство АЭС записать обращение, которое планируется использовать в пропагандистских целях.

На Чернобыльской АЭС персонал с начала вторжения работает почти без отдыха. Их родственники требуют выпустить людей со станции и дать возможность приступить к работе в другой смене.

А 11 марта разведка сообщила, что Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

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