Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, чтобы обвинить во всем Украину – разведка

Президент Украины Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются переложить на Украину.

Об этом сообщили в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что в настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и обесточена.

В ГУР отметили, что оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию путинского пособника Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

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Кроме того, в течение последних дней российские террористы нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там расположен экспериментальный ядерный реактор).

Отмечается, что оккупанты пытаются имитировать причастность украинских военных к аварии на ЧАЭС. С этой целью они собирают тела погибших украинских защитников в Гостомеле Киевской области. Есть вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

"То есть, не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины", – подчеркнули в ГУР.

Там предупредили, что подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы вышли на митинг с требованием обеспечить "зеленый коридор" для Чернобыльской АЭС, которая захвачена российскими оккупантами с первого дня войны. Действия РФ относительно ядерных объектов они назвали терроризмом.

Родственники работников ЧАЭС отметили, что сотрудники работают уже две недели, их некому сменить, а российские захватчики при этом пытаются контролировать все процессы. Все люди очень уставшие и истощенные.

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