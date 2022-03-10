'Хотите вторую Фукусиму?' Украинцы потребовали дать 'зеленый коридор' для ЧАЭС

Украинцы вышли на митинг с требованием обеспечить "зеленый коридор" для Чернобыльской АЭС, которая захвачена российскими оккупантами с первого дня войны. Действия РФ относительно ядерных объектов они назвали терроризмом.

Родственники работников ЧАЭС отметили, что сотрудники работают уже две недели, их некому сменить, а российские захватчики при этом пытаются контролировать все процессы. Все люди очень уставшие и истощенные.

"Они держат ядерный объект на своих плечах, но им очень тяжело. Это большая угроза для всего мира. ЧАЭС и город Славутич вторые сутки без электроснабжения и мы можем получить вторую Фукусиму здесь, в Украине", – сказал участник акции.

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Он отметил, что "зеленый коридор" сейчас крайне необходим и есть люди, которые готовы заменить своих коллег на станции и работать даже в условиях временной оккупации, чтобы АЭС была защищена и не несла угрозу всему миру.

В "Энергоатоме" также напомнили о масштабах возможной катастрофы на ЧАЭС и призвали к действиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент ЧАЭС обесточена в результате действий российских захватчиков. С начала войны на станции работала одна и та же смена. Из-за боевых действий ремонтные работы на ЧАЭС провести невозможно. Пока нет электроэнергии, не происходит охлаждение использованного топлива и есть угроза выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.

Главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация на Чернобыльской АЭС на данный момент является очень опасной. Это – угроза для всей Европы, в том числе и для самой России.

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