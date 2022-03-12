Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу: появилось видео с техникой на территории станции

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Российские оккупанты, ранее захватившие территорию Запорожской АЭС в Энергодаре, используют ее как военную базу. Враг разместил свою технику прямо вблизи ядерного объекта.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram. Видео со станции, вероятно, снял один из работников Запорожской АЭС.

В частности, на кадрах можно увидеть бронированную технику российских захватчиков, а также грузовики оккупантов с отметкой "Z". Все они стоят на площадке атомной электростанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожской АЭС в Энергодаре находятся 500 российских оккупантов, еще 1000 – в городе. Также оккупирована Чернобыльская АЭС. Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что захваченные украинские АЭС путинские террористы используют как военные базы.

Видео дня

Известно также, что персонал Запорожской атомной электростанции подвергся пыткам со стороны российских оккупантов. Солдаты вражеской армии заставили руководство АЭС записать обращение, которое планируется использовать в пропагандистских целях.

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