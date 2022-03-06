Оккупанты контролируют Запорожскую и Чернобыльскую АЭС, их используют как военные базы, – руководитель "Энергоатома"

В настоящее время на Запорожской АЭС в Энергодаре находятся 500 российских оккупантов, еще 1000 – в городе. Также оккупирована Чернобыльская АЭС.

Об этом сообщил руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. По его словам, захваченные украинские АЭС путинские террористы используют как военные базы.

В сообщении отметили, что захватчики рассчитывают, что их не будут выбивать, потому что украинские военные, в отличие от российских, не будут стрелять по АЭС. В настоящее время на четырех украинских АЭС работает восемь энергоблоков, в том числе два – на захваченной Запорожской АЭС. Реакторы не повреждены.

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Напомним: 4 марта российские терористы захватили площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.

Ночью 4 марта оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе. Сообщается, что снаряд попал в первый энергоблок, произошел пожар, создававший потенциальную опасность ядерной катастрофы.

Персонал Чернобыльской АЭС находится там уже 10-е сутки. Станция захвачена российскими оккупантами. Людей заменить не могут – и они уже 10 сутки работают свою смену, разделившись на две группы и сменяя друг друга.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты РФ, захватившие Чернобыльскую атомную станцию, получают радиационное облучение. Последнее будет иметь последствия в виде высокого риска онкологических заболеваний.

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