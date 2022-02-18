Мы их перевоспитаем: нардеп заявил о готовности работать в Раде с экс-представителями ОРДЛО

Народный депутат от партии "За майбутнє" Игорь Палица готов в случае необходимости работать в Верховной Раде вместе с бывшими представителями "ЛНР" и "ДНР". Он пояснил, что речь идет о тех, кто не убивал украинцев.

Такое заявление политик сделал 17 февраля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Отметим, что речь идет о представителях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после, когда они будут возвращены под контроль Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пусть приходят, а мы их перевоспитаем. Иначе мы должны отказываться от (оккупированных) территорий", – сказал Палица.

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При этом он подчеркнул, что говорит о тех людях, которые не убивали украинцев. Также политик пояснил, что выступает за возвращение оккупированных территорий и не призывает от них отказываться.

"Если нужно будет сидеть в парламенте с кем-то, кто не убивал, с тех территорий после того, как мы заберем их (территории) обратно, я готов это делать. Голосовать против Украины им никто в парламенте не даст. Мы их переучим и перевоспитаем мирным и экономическим путем", – сказал Палица.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский ему пообещал рассмотрение вопроса об особом статусе Донбасса. Первые оба тогда отметились рядом скандальных заявлений об Украине.

Что касается Донбасса, то украинцы в соцсетях высказали возмущение. Они отметили, что без деоккупации ОРДЛО и Крыма не может быть ни выборов, ни особого статуса.