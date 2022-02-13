Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности – Мининфраструктуры

В Министерстве инфраструктуры Украины назвали неправдой информацию о якобы закрытии нашего воздушного пространства. Ведомство уверяет, что небо над страной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

Соответствующее заявление Мининфраструктуры появилось на странице в Facebook. Ее опубликовали после завершения в стенах министерства совещания по ситуации на рынке авиаперевозок при участии руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, аэропортов и авиакомпаний.

"Было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, ныне 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", – говорится в сообщении.

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Вместе с тем в министерстве отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово помочь им и "планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка". По этому вопросу проводятся консультации с международными партнерами и готовятся решения правительства.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Но ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

"Для этого правительство, Офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы" – добавил он.

Напомним: 12 февраля в сети начали распространяться слухи о том, что "Запад готовит авиационную блокаду Украины". Заявлялось, что крупнейшие британские страховые компании разослали авиаперевозчикам официальные письма с предупреждением, якобы через 48 часов "перестает действовать страховое покрытие в Украине и над ней для любого воздушного судна".

В ночь на 13 февраля самолету авиакомпании SkyUp, летевшему из Фуншала (Мадейра, Португалия) в "Борисполь", запретили садиться в Украине. Борт был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Молдова), где его согласились принять.

Ситуацию взяло под личный контроль в Министерстве иностранных дел. Консулы находились в аэропорту вместе с нашими гражданами Украины, которых впоследствии отправили домой на автобусах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-12 февраля в сети распространилась информация, что украинские пограничники массово не пропускают на территорию страны граждан России и Беларуси. Отмечалось, мол, пересечь границу позволяют только при наличии справки о смерти родственника. В ГПСУ назвали это слухами.