Самолету SkyUp запретили лететь в 'Борисполь': 175 украинцев застряли в Кишиневе. Видео и подробности

В ночь с субботы на воскресенье, 13 февраля, самолету авиакомпании SkyUp, который летел из Фуншала (Мадейра, Португалия) в Борисполь, запретили садиться в Украине. Борт был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Молдова), где его согласились принять.

В SkyUp сообщили, что таким было требование лизингодателя – владельца воздушного судна. Немедленный запрет на влет самолета UR-SQO на территорию Украину поступил в тот момент, когда он борт уже направлялся в Киев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета категорически отказал", – сказано в сообщении.

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На борту самолета было 175 украинцев, которые застряли в Кишиневе. В соцсетях писали, что люди ждут автобусы, на которых их должны отвезти в Украину, больше пяти часов.

Авиакомпания SkyUp в свою очередь сообщила, что она вместе с Посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение всех пассажиров в Киев. Кроме того, людям предоставили питание.

"Надеемся на понимание исключительности ситуации со стороны пассажиров и прилагаем все усилия, чтобы доставить всех в Украину", – добавили в компании.

Команда SkyUp также поблагодарила посла Украины в Молдове Марка Шевченко, который быстро отреагировал на запрос и помог в координации действий, и первого секретаря Владимира Манжолу, который встречал пассажиров самолета в аэропорту.

Отметим, что в субботу, 12 февраля, в сети начали распространяться слухи о том, что Запад якобы готовит авиационную блокаду Украины. Сообщалось, что крупнейшие британские страховые компании якобы разослали всем собственникам самолетов официальные письма о том, что через 48 часов "перестает действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространилась информация, что украинские пограничники якобы массово не пропускают на территорию страны граждан Российской Федерации. В Госпогранслужбе это назвали слухами.