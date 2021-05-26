Милованов вызвал Бутусова на "дуэль" из-за обвинения в коррупции и предложил проигравшему отжиматься

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов вызвал журналиста Юрия Бутусова на "интеллектуальную дуэль" (дебаты), поскольку тот обвинил сотрудника ОП во взятке в 1,68 млн гривен. Милованов в случае своей победы предложил оппоненту отжиматься на камеру, произнося текст "Я крикуха и еропка".

Пост с таким вызовом советник главы Офиса президента опубликовал на странице в Facebook в среду, 26 мая. Он заявил, что Бутусов безосновательно выдвинул к нему претензии.

"В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские и поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль – дебаты (по правилам, зеркальным правилам дуэлей 19-го столетия)", – написал Милованов.

Он пообещал, что если журналист выиграет, он вместе с ним пойдет в НАБУ и даст показания.

"Если взятки нет и Бутусов проигрывает дуэль (а я уверен, что так и будет, потому что правда за мной), то Бутусов на камеры отжимается от пола (чисто без рисования) 20 раз и громко говорит "Я крикуха и еропка", – добавил сотрудник ОП.

Кроме того, он назначил секунданта для встречи с журналистом (экс-главу газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова) и призвал его сделать так же.

В комментариях к посту многие пользователи соцсети пошутили над идеей дуэли. Своим мнением поделился и экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Ну не знаю как взятку, но "конфликт интересов" – очевиден. Было бы правильно Тимофею вернуть средства и отказаться от этого контракта. Или покинуть пост в "Укроборонпроме". Вот тогда все вопросы и отпадут", – написал он.

Милованов ответил Розенко, что никакого конфликта интересов нет. "Но об этом вы узнаете на дуэли", – заявил он.

Бывший вице-премьер-министр в ответ написал, что контракт "не чистый" и к нему есть много вопросов.

Отметим: Бутусов ранее 26 мая написал в Facebook о том, что в день назначения Милованова членом набсовета "Укроборонпрома" в системе Prozorro опубликовали договор между компанией "Спецтехноэкспорт" (дочернее предприятия "Укроборонпрома") и Киевской школой экономики, которой на тот момент управлял Милованов.

"Согласно тендерной документации, торги были проведены 20 мая, буквально накануне, но конкурентов на торгах не было – закупку провели у одного участника. 1,68 млн гривен государственное предприятие заплатило частной школе за "услуги по проведению исследования", – заявил журналист.

Полный пост Бутусова:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов заявил, что Украина может достичь договоренностей с МВФ о предоставлении нового транша кредита уже до начале лета.