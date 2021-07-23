Я приехал на самокате, а вы на Maybach: украинские политики устроили перепалку в прямом эфире. Видео

Между народным депутатом Сергеем Шаховым ("Довіра") и советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым произошла словесная перепалка в прямом эфире на ТВ. Последний обвинил нардепа в том, что он ездит на элитном авто, а сам рассказывает о бедности украинцев.

Конфликт произошел в эфире программы "Народ проти з Наташею Влащенко". Во время выступления Шахов назвал Милованова представителем элит, на что последний стал спрашивать на каком авто ездит политик.

"Сергей, на какой машине вы сюда приехали? Я приехал на самокате, а вы на чем? На Maybach?", – говорил Милованов.

После Шахов просил не перебивать его, но при этом не говорил на каком авто приехал в студию. После словесной перепалки нардеп сказал, что приехал на авто марки Toyota. По его словам, машина проехала 100 тысяч километров.

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Добавим, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура в свой Telegram-канал опубликовал фото Милованова, который передвигался по правительственному кварталу на самокате.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Верховной Раде произошла потасовка между парламентариями. Нардеп Вадим Ивченко от ВО "Батьківщина" ударил Николая Сольского из "Слуги народа".