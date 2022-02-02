"Ми твердо стоим за украинский народ": Джонсон записал видео о результатах визита в Украину

Ольга Липич
Политика
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Борис Джонсон

Борис Джонсон, премьер-министр Британии, после своего визита в Киев и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским записал видеообращение в поддержку Украины. Он напомнил, что стране грозит более ста тысяч российских военных на границе.

Британия, по его словам, твердо стоит за украинский народ. Видео опубликовано в Twitter- аккаунте политика в среду, 2 февраля. В нем собраны моменты визита Джонсона в Украину, а само обращение было записано в центре столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы стоим за украинский народ, за суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

Джонсон записал обращение после визита в Киев
Видео дня

В обращении Джонсон отметил, что ситуация в Украине сложная и напомнил, что на границах государства собрано более 120 тысяч российских военных.

"Существует реальная угроза внезапного нападения, вторжение на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году", – подчеркнул премьер-министр Британии.

Джонсон отметил, что не только для Украины, но и для России и для всего мира важно, чтобы эскалации не произошло.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский

"Очень важно, чтобы президент России Путин не сделал этот катастрофический просчет", – подчеркнул политик. Кроме того, Джонсон напомнил, что правительство Британии оказывает украинскому государству экономическую поддержку, снабжает военной помощью и работает над новыми санкциями против Кремля в случае вторжения РФ на территорию Украины.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Напомним, 1 февраля Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину. Он провел переговоры с президентом Зеленским. Все подробности итогов встречи можно прочесть в нашей онлайн-хронике.

В частности, на пресс-конференции по итогам переговоров он предупредил, что Россию в случае вторжения в Украину ждут санкции. Он отметил, что дальнейшая агрессия обернется для нее гуманитарной и политической катастрофой. Джонсон подчеркнул, что россияне должны понимать, что украинцы будут бороться за свою страну до конца, а матери в РФ получат мертвых сыновей. Это должно стать сдерживающим фактором для президента страны-агрессора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, росСМИ начали тиражировать новость о срыве телефонного разговора Владимира Путина и Бориса Джонсона, который должен был состояться вечером 31 января. Пропагандисты распространяют версию, что причиной перенесения важных политических переговоров стали оправдания главы правительства Британии перед министрами.

Обращение команды OBOZREVATEL.
ВеликобританияРоссийская военная угрозаРоссийско-украинский конфликтБорис Джонсон