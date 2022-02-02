"Ми твердо стоим за украинский народ": Джонсон записал видео о результатах визита в Украину

Борис Джонсон, премьер-министр Британии, после своего визита в Киев и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским записал видеообращение в поддержку Украины. Он напомнил, что стране грозит более ста тысяч российских военных на границе.

Британия, по его словам, твердо стоит за украинский народ. Видео опубликовано в Twitter- аккаунте политика в среду, 2 февраля. В нем собраны моменты визита Джонсона в Украину, а само обращение было записано в центре столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы стоим за украинский народ, за суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

Видео дня

В обращении Джонсон отметил, что ситуация в Украине сложная и напомнил, что на границах государства собрано более 120 тысяч российских военных.

"Существует реальная угроза внезапного нападения, вторжение на еще большую украинскую территорию, чем это произошло в 2014 году", – подчеркнул премьер-министр Британии.

Джонсон отметил, что не только для Украины, но и для России и для всего мира важно, чтобы эскалации не произошло.

"Очень важно, чтобы президент России Путин не сделал этот катастрофический просчет", – подчеркнул политик. Кроме того, Джонсон напомнил, что правительство Британии оказывает украинскому государству экономическую поддержку, снабжает военной помощью и работает над новыми санкциями против Кремля в случае вторжения РФ на территорию Украины.

Напомним, 1 февраля Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину. Он провел переговоры с президентом Зеленским. Все подробности итогов встречи можно прочесть в нашей онлайн-хронике.

В частности, на пресс-конференции по итогам переговоров он предупредил, что Россию в случае вторжения в Украину ждут санкции. Он отметил, что дальнейшая агрессия обернется для нее гуманитарной и политической катастрофой. Джонсон подчеркнул, что россияне должны понимать, что украинцы будут бороться за свою страну до конца, а матери в РФ получат мертвых сыновей. Это должно стать сдерживающим фактором для президента страны-агрессора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, росСМИ начали тиражировать новость о срыве телефонного разговора Владимира Путина и Бориса Джонсона, который должен был состояться вечером 31 января. Пропагандисты распространяют версию, что причиной перенесения важных политических переговоров стали оправдания главы правительства Британии перед министрами.