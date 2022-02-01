Джонсон прибыл в Украину и проведет переговоры с Зеленским. Все подробности

Марина Лисничук
Политика
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Джонсон прибыл в Украину и проведет переговоры с Зеленским. Все подробности

Во вторник, 1 февраля, в Украину с рабочим визитом приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским продолжающуюся агрессию России против нашего государства.

Об этом сообщила его пресс-служба. В Офисе президента ранее отмечали, что речь будет идти о безопасности, путях деэскалации и военно-техническом сотрудничестве (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что визит Джонсона в Киев сопровождается и британской финансовой помощью. Ведь Лондон анонсировал выделение 88 млн фунтов стерлингов ($118,4 млн) на украинскую энергетическую независимость и поддержку стабильности институтов управления страны.

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Прибытие Джонсона в Украину.

Ранее было анонсировано, что британский премьер прибудет в Киев вместе с главой МИД Лиз Трасс. Однако накануне министр сообщила, что заболела коронавирусом.

Глава МИД Британии заболела COVID-19.

Добавим, что 1 февраля в Украине с визитом находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • накануне стало известно, что Джонсон отменил поездку в Японию, где в середине февраля ему предстояло встретиться с премьером этой страны. Причиной отмены планов политика назвали напряженную ситуацию с российской агрессией против Украины.

  • Также анонсировалось, что после визита в Киев премьер-министр Британии проведет телефонный разговор с главой России. Но и его отложили. Борис Джонсон заявил, что поговорит с Владимиром Путиным "как только сможет".

Глава МИД Британии заболела COVID-19.
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