Джонсон: матери в РФ должны подумать о своих сыновьях – украинцы будут биться до последней капли крови

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что Россию в случае вторжения в Украину ждут санкции. Он отметил, что дальнейшая агрессия обернется для нее гуманитарной и политической катастрофой.

Об этом глава британского правительства заявил на пресс-конференции 1 февраля после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также сказал, что российские матери должны помнить о своих сыновьях, потому что украинцы будут защищать Украину до последней капли крови (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самое лучшее, что мы можем сделать – донести россиянам, что украинцы будут бороться до последней капли крови за свою страну. 200-тысячное войско Украины является очень мощным, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей. Возможно это сдержит (президента России Владимира) Путина от усиления конфликта", – сказал в своей речи Джонсон.

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Также премьер заявил, что Великобритания подготовила пакет санкций, которые введут сразу же, как только нога российского солдата ступит на украинскую территорию. Такие же меры подготовили и США.

По его словам, полномасштабное вторжение обернется для России гуманитарной, политической и военной катастрофой, а также станет поражением для Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что свидетельством намерений Москвы начать деэскалацию станет отвод войск от границ Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Все подробности итогов встречи можно прочитать в нашей онлайн-хронике.