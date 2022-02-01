Прокремлевские СМИ устроили 'атаку' на Джонсона после военной помощи Британии Украине

Российские СМИ, напрямую контролируемые Кремлем, активно тиражируют новость о срыве телефонного разговора президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона, который должен был состояться вечером 31 января. Пропагандисты ширят версию, что причиной переноса важных политических переговоров стали оправдывания главы правительства Британии перед министрами.

Речь идет о скандале так называемого "Патигейта", когда самого Джонсона с супругой и еще 17 чиновников высокого ранга застали на вечеринке в разгар локдауна и повсеместных запретов. Как передает российское издание "Газета.Ру", члены правительства обвинили своего шефа в лицемерии и призвали уйти в отставку.

В то же время, по словам журналистов, Джонсон отказался покидать пост, якобы сославшись на то, что противостояние с Россией сейчас важней внутренних перестановок во власти. Наряду с этим аналитики западного издания DailyMail утверждают, что такая "раздутая" повестка в отношении британского премьера в российских СМИ возникла только после отправки в Украину из Лондона современного летального оружия.

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"Один из телеканалов России назвал Бориса Джонсона самым высмеиваемым и неуважаемым персонажем в Британии. Другой – что якобы он находится в полном подчинении у своей молодой жены. В общем происходит буквальное упоение существующим положением премьера, в которое он попал после скандала "Патигейт", – указано в прессе Запада.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: