Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага в честь визита Зеленского. Фото

Президент Владимир Зеленский во время поездки в США провел ряд встреч с высокопоставленными лицами в штате Калифорния. Там его встретили художественной инсталляцией на мэрии города Сан-Франциско.

Здание учреждения подсветили цветами флага Украины. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

У главы государства отметили, что это был первый визит украинского президента в Калифорнию за всю историю независимости нашей страны.

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По этому случаю власти штата Ратушу Сан-Франциско (San Francisco City Hall), где располагается мэрия, решили подсветить синим и желтым цветами. Так здание "окуталось" в украинский флаг.

Напомним: 1 сентября президент Украины во время поездки в США посетил Украинский дом, который недавно открылся в Вашингтоне. Вместе с ним была первая леди Елена Зеленская. Гарант вручил награды представителям украинской общины в Америке. После мероприятия он уехал в Калифорнию, где посетил Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Кроме того, Зеленский провел ряд встреч с представителями технологических и цифровых компаний.

Также 1 сентября президент встречался с лидером США Джо Байденом, между ними прошли двухчасовые переговоры. То, как проходила встреча политиков в Белом доме, смотрите в фоторепортаже.

Как сообщал OBOZREVATEL по случаю 30-й годовщины независимости Украины, 24 августа, различные достопримечательности во многих странах мира засветились цветами украинского флага. Среди них – Ниагарский водопад, Финикийская крепость, мосты через Босфор и CN Tower в Торонто, самая высокая башня Индонезии и другие.