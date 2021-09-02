Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне и вручил награды представителям украинской общины. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 сентября, в ходе поездки в США посетил Украинский дом, который недавно открылся в Вашингтоне. Вместе с ним была первая леди Елена Зеленская.

Президент вручил награды представителям украинской общины США. Он также рассказал о впечатлениях от переговоров с президентом Джо Байденом, сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зеленский обратился к украинской общине. Он заявил, что главным является то, что США поддерживают суверенитет и независимость Украины.

Известно, что после мероприятия президент поехал в Калифорнию. Там он посетит Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Кроме того, Зеленский проведет ряд встреч с представителями технологичных и цифровых компаний.

Видео дня

Во вторник, 1 сентября, в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена – президенты впервые увиделись лично. Переговоры, которые длились около двух часов, проходили в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, о чем говорили политики и что украинский президент успел сделать за два дня пребывания в Вашингтоне.