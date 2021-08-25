На День Независимости Украины мировые достопримечательности засияли в цветах украинского флага. Фото

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
3 минуты
4,4 т.
На День Независимости Украины мировые достопримечательности засияли в цветах украинского флага. Фото

Во вторник, 24 августа, не только Украина отмечала 30-летний юбилей своей независимости, но в этом ее поддержали и многие страны-партнеры. В знак солидарности они осветили главные достопримечательности желто-синими цветами, которые неизменно ассоциируются с символом национального украинского единства и державности.

Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила в Facebook. На своей странице ведомство опубликовало десятки фотографий из различных уголков планеты, где вспомнили и почтили такой знаковый для нас день.

"В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор и CN Tower в Торонто, самая высокая башня Индонезии и еще много достопримечательностей", – указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Видео дня
Башня Азади, Индия.
Башня Кутуб Минар, Индия.
Башня Менара, Куала-Лумпур, Малайзия .
Бурдж-Халифа, Дубай.
Дворец наций ООН, Женева.
Мост Миллениум, Черногория.
Монумент Монас, Индонезия .
Мост Пуенте де ла Мухер, Аргентина.
Мэрия Болтона, Англия.
Ниагарский водопад, Канада.
Отель Шамакчи Палац, Азербайджан.
Петршинская смотровая башня, Чехия .
Солоники, Греция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Дню Независимости Украины в национальные цвета нашей страны были подсвечены такие знаковые локации как Бурдж Халифа в Дубае и Ниагарский водопад в Канаде.

День НезависимостиМинистерство иностранных дел Украиныфлаг Украины