На День Независимости Украины мировые достопримечательности засияли в цветах украинского флага. Фото

Во вторник, 24 августа, не только Украина отмечала 30-летний юбилей своей независимости, но в этом ее поддержали и многие страны-партнеры. В знак солидарности они осветили главные достопримечательности желто-синими цветами, которые неизменно ассоциируются с символом национального украинского единства и державности.

Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила в Facebook. На своей странице ведомство опубликовало десятки фотографий из различных уголков планеты, где вспомнили и почтили такой знаковый для нас день.

"В знак поддержки Украины сине-желтыми цветами засветились Ниагарский водопад и Финикийская крепость, мосты через Босфор и CN Tower в Торонто, самая высокая башня Индонезии и еще много достопримечательностей", – указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ко Дню Независимости Украины в национальные цвета нашей страны были подсвечены такие знаковые локации как Бурдж Халифа в Дубае и Ниагарский водопад в Канаде.