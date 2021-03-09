Мендель – о втором сроке Зеленского: к 2024 году, если оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, будет ли баллотироваться на новый срок.

Об этом заявила пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель, сказав, что сама бы хотела, чтобы Зеленский баллотировался в президенты во второй раз. Свое мнение по этому поводу Мендель высказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не знаю [пойдет ли он на второй срок], посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", – ответила сотрудница президента на вопрос журналистки.

Она уточнила, что не уверена, хочет ли оставаться пресс-секретарем в случае его повторного избрания.

"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. И я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", – считает пресс-секретарь Зеленского.

Бацман спросила, что ему нужно сделать, чтобы избраться еще раз. Мендель ответила, что закончить хотя бы половину программы. Она назвала главу государства человеком очень масштабного мышления.

"Мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же, как большинство наших семей. Интеллигенты-родители, 90-е годы, самостановление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он. Потому что он не боится мечтать", – сказала она.

Отметим, в интервью Мендель также заявила, что Зеленский уже вошел в учебники истории, поскольку показал на выборах "электоральную революцию", и еще войдет туда за борьбу с олигархатом, полную трансформацию страны и ее развитие как конкурентного государства.

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