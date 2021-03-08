Мендель – о том, почему Зеленский войдет в учебники: его именем уже называют детей

Президент Украины Владимир Зеленский уже вошел в учебники истории, поскольку показал на выборах "электоральную революцию", и еще войдет туда за борьбу с олигархатом, полную трансформацию страны и ее развитие как конкурентного государства.

Такое заявление сделала пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он уже вошел туда, ну он шестой президент Украины, конечно. Он уже вошел туда, как только он выиграл эти выборы с такой электоральной революцией, он сразу должен войти в историю", – ответила на вопрос журналистки Мендель.

В будущем о Зеленском еще много чего напишут в учебниках, подчеркнула она.

"Он уже вошел и еще войдет, и будет много чего написано: и о той же борьбе с олигархатом, и о полной трансформации страны, о выведении ее на абсолютно другой глобальный уровень, о развитии нас как абсолютно конкурентного государства", – добавила пресс-секретарь Зеленского.

Она также считает, что шестой украинский президент войдет в историю как человек, который будет формулировать украинскую самоидентичность.

"Которую, к сожалению, пытались упростить какими-то формулами, которые никак не накладывались, которые он хорошо очень интуитивно понимает", – сказала Мендель,

Отвечая на вопрос, будут ли называть именем Зеленского улицы, она указала на тот факт, что его именем уже называют детей.

"Я не знаю, как улицы, я этим не занимаюсь, но среди имен уже есть Зеленский. Видели, что самые экзотические имена – там есть имя Зеленского", – ответила Мендель.

Напомним, в Закарпатской области в мае 2020 одному из новорожденных мальчиков дали имя Зеленский. Его мать Маргарита рассказала, почему решила назвать сына именно так.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мендель заявила, что президент Зеленский и его команда в последние месяцы инициировали ряд шагов, свидетельствующих о готовности снизить влияние олигархов в Украине.