У Зеленского анонсировали большую пресс-конференцию в 2021 году

В 2021 году по случаю второй годовщины президентства пройдет большая пресс-конференция главы государства Владимира Зеленского.

Об этом в интервью телеканалу ZIK рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. При этом она не раскрыла, в каком формате пройдет общение с журналистами.

"Пресс-конференции мы, конечно, планируем на вторую годовщину, но будет предварительно? Предварительно мы будем давать обязательно, если будет какая-то потребность", – пояснила Мендель.

Кроме того, она добавила, что Зеленский также будет давать крупные интервью, но не сказала, каким именно СМИ и приблизительные сроки.

Напомним, что 20 мая 2020 года, в первую годовщину инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги года на посту главы государства.

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