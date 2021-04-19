Мендель: война никому не нужна, Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить
Украина настроена дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе, а президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы закончить войну, которая никому не нужна.
Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на канале "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Украина настроена на то, чтобы двигаться дальше, именно дипломатическим путем, активизировать процессы", – сказала она, комментируя результаты состоявшихся 16 апреля переговоров лидеров Украины, Франции и Германии.
По словам Мендель, одним из важных вопросов, который поднимался в Париже, было обсуждение так называемых "кластеров". Такой документ, согласованный Францией и Германией, предполагает конкретные шаги для выполнения договоренностей о достижении мира на востоке страны.
"Война никому не нужна. Она не нужна ни Украине, ни Европе, ни миру. Давайте вспомним то, что это единственная война, которая сейчас идет в Европе. И президент Владимир Зеленский готов сделать все для того, чтобы ее закончить", – подчеркнула Мендель.
Она добавила, что и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают этот шаг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Украинский лидер предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.
Также Зеленский отметил, что на встрече в "нормандском формате" будут обсуждаться "кластеры" пошагового выполнения Минских соглашений. Он рассчитывает на прекращение огня на Донбассе. Встреча советников состоится 19 апреля.
Макрон после встречи с Зеленским сделал заявление о Донбассе на украинском языке.
Помимо этого, французский лидер сказал, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.