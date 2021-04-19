Мендель: война никому не нужна, Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить

Украина настроена дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе, а президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы закончить войну, которая никому не нужна.

Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на канале "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украина настроена на то, чтобы двигаться дальше, именно дипломатическим путем, активизировать процессы", – сказала она, комментируя результаты состоявшихся 16 апреля переговоров лидеров Украины, Франции и Германии.

По словам Мендель, одним из важных вопросов, который поднимался в Париже, было обсуждение так называемых "кластеров". Такой документ, согласованный Францией и Германией, предполагает конкретные шаги для выполнения договоренностей о достижении мира на востоке страны.

"Война никому не нужна. Она не нужна ни Украине, ни Европе, ни миру. Давайте вспомним то, что это единственная война, которая сейчас идет в Европе. И президент Владимир Зеленский готов сделать все для того, чтобы ее закончить", – подчеркнула Мендель.

Она добавила, что и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают этот шаг.

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