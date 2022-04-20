Медведчук сам предложил обменять себя на Мариуполь, но он никому не нужен, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пророссийский олигарх и обвиняемый в госизмене украинский политик Виктор Медведчук сам предложил обменять себя на жителей и защитников осажденного оккупантами Мариуполя. Но он не нужен ни России, ни Украине.

А все, что касается незаконной деятельности Медведчука, в частности, которая спровоцировала широкомасштабную агрессию со стороны Российской Федерации, правоохранители смогут установить и без его показаний. Об этом Подоляк рассказал в интервью изданию "Новое время".

По его словам, Украина готова обменять подозреваемого в госизмене на определенное количество наших военнопленных. Сам Медведчук тоже хочет найти выход из этой ситуации, потому что понял, что просто менять его никто не будет.

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"У него будут большие проблемы, потому что ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине; почему его деятельность привела к столь масштабному вмешательству Российской Федерации на нашу территорию. Это была его инициатива: предложить себя в обмен на жителей и защитников Мариуполя", - отметил советник главы ОПУ.

По его мнению, это была единственная возможность спасти наших людей из Мариуполя, поскольку РФ устраивает там ковровые бомбардировки, а также применяет крылатые ракеты, и артиллерию.

"Но, как мы видим, реакция с российской стороны была ожидаемая: они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и при этом постоянно врал", 0 уточнил Подоляк.

Он также добавил, что Медведчук уже дает показания и делает это "очень интенсивно", потому что хочет жить.

"Это очень трусливый человек, который боится всего. Вот мы сегодня видим человека, который очень и очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине", - резюмировал советник главы ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан 12 апреля при попытке бежать из страны.

После задержания его супруга Оксана Марченко стала записывать множество видео с обращениями к мировым лидерам с просьбой способствовать освобождению политика, обвиняемого в государственной измене.

В обращении к премьеру Великобритании Борису Джонсону она обратилась к родственникам задержанных британцев с предложением заставить Украину обменять их на Медведчука.

Позже Служба безопасности Украины обнародовала видеообращение задержанного Медведчука, который предложил России обменять его на защитников и жителей Мариуполя, которые оказались в плену РФ.