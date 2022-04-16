Марченко обратилась к родственникам британских военнопленных и призвала обменять их на Медведчука. Видео

Жена задержанного главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что в плену у российских оккупантов находятся двое граждан Великобритании. Она предложила обменять их на своего мужа.

По ее словам, британцы якобы находились в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в уничтоженном россиянами Мариуполе. Свое обращение Марченко опубликовала в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Марченко утверждает, что в плену у российских войск и боевиков так называемой "ДНР" находятся военнослужащие из Великобритании Эйден Эйслин и Шон Пиннер. Она призвала их родственников требовать от британского премьер-министра Бориса Джонсона провести обмен на задержанного СБУ Виктора Медвечука.

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"Из сообщений массовой информации мне стало известно, что Эйден Эйслин и Шон Пиннер, действовавшие в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен вооруженным силами России и "ДНР". Обращаюсь к роднимы и близким Эйдена Эйслина и Шона Пиннера Эслин Энджеле, Натан и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам – в ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика и моего мужа Виктора Медведчук", - заявила Марченко.

Кроме того, Марченко обратилась на английском языке к Борису Джонсону и призвала его лично поспособствовать освобождению их плена Медвечука.

Накануне супруга задержанного нардепа провела пресс-конференцию в столице страны-агрессора РФ. Во время мероприятия в Москве Марченко попыталась оправдать мужа и заявила, якобы в Украине над ним готовится "расправа".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что кум президента РФ Виктор Медведчук оделся в камуфляж, чтобы скрыться из Украины. Его задержали при попытке бегства, что бы ни пытались придумывать сейчас российские пропагандисты.

Также OBOZREVATEL писал, что после задержания политика украинские власти начали арестовывать имущество Медведчука и Марченко. У супружеской пары уже нашли 23 дома, 32 квартиры и 26 машин – поиски продолжаются.