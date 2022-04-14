Если бы Марченко обращалась к президентам Зимбабве, КНДР и Монголии: в сети высмеяли жену Медведчука

В сети высмеяли телеведущую Оксану Марченко, которая накануне сняла два обращения ка президентам Турции и Украины с просьбой освободить из-под стражи ее мужа, пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Украинцы предположили, как путинистка оденется для следующих роликов.

По версии автора мема, журналистки Зои Казанжи, следующие видео должны адресоваться главам Монголии, Вьетнама, Зимбабве и Перу. С постом можно ознакомиться на ее странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В связи с тем, что для своих обращений телеведущая выбрала разные образы, ее начали троллить. На отфотошопленной серии снимков Марченко изобразили в традиционных костюмах разных стран-друзей России.

Видео дня

Также украинцы предположили, в каком амплуа пропагандистка предстала бы перед президентами Беларуси и КНДР.

Как известно, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Арест был произведен по поручению Владимира Зеленского.

В этой связи его жена Оксана Марченко обратилась к главе Украины с просьбой немедленно освободить ее избранника, который "всегда выступал за мир и диалог" между Москвой и Киевом.

Сразу после этого она опубликовала еще один ролик, в котором обращалась уже к президенту Турции с просьбой освободить ее мужа-"заложника". На втором видео Марченко нацепила на голову платок, чтобы произвести большее впечатление на турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана.

Обращение путинистки рассмешило сеть и известных украинских звезд шоу-бизнеса. В частности, телеведущий Владимир Остапчук записал пародию на Оксану Марченко, которую также адресовал Владимиру Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, другая коллега пропагандистки Янина Соколова резко ответила Марченко по ее просьбе. Она посоветовала жене Медведчука обращаться не к президенту Украины, а к своему куму – диктатору Путину.