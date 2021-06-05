Малюська – о проведении референдума относительно олигархов: никаких документов еще нет

Решение о проведении референдума в Украине еще не принято. Также сейчас неизвестно, какой вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум первым – относительно рынка земли, который инициировала команда "Батьківщини", или по закону о статусе олигархов, о чем говорил президент Владимир Зеленский.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 4 июня. По его словам, никаких документов о проведении волеизъявления украинцев, сейчас нет.

"Документы должны быть собраны и поданы в Центральную избирательную комиссию. Тогда ЦИК должна убедить, что документы подготовлены надлежащим образом. Кто первым подаст правильно оформленные документы в ЦИК, тот вопрос и будет вынесен на референдум. Очевидно, президент имел в виду, что вопрос инициированной им первым, будет по закону об олигархах, если Верховная Рада не примет его", – сказал министр.

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Он отметил, что сформулировать вопрос референдума – сложная работа.

"Вопрос должен быть четким, а не манипулятивным, и должны прослеживаться последствия ответов народа на него", – отметил министр.

Напомним, ранее лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко объявила, что первым на референдум будет вынесен вопрос защиты земли. Она заявила, что инициативная группа "земельного референдум " образуют в количестве 11 000 участников, которые вскоре начнут сбор 3 миллионов подписей.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский 4 июня записал видеообращение после заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявив, что вопрос об олигархах может быть вынесен на референдум.

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