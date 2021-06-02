Зеленский внес в Раду срочный законопроект об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 июня, подал в Верховную Раду законопроект № 5599 о деолигархизации. Этот документ был определен главой украинского государства как неотложный.

Данные об этом были опубликованы на сайте парламента. По состоянию на 2 июня проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" был передан на рассмотрение руководству ВР Украины.

Текст законопроекта пресс-службой пока не публиковался. Ему также предстоит пройти слушание в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Отметим, что ранее СМИ раскрыли некоторые детали проекта закона об олигархах. Источники журналистов сообщили, что целью документа является "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса".

Предварительно, олигархом предлагается считать человека, который одновременно участвует в политической жизни, может влиять на средства массовой информации и осуществляет контроль значительной по объему хозяйственной деятельности.

В то же время первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук еще в апреле заявлял: в законопроекте будет около семи критериев для определения статуса олигарха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 апреля Зеленский поручил СНБО и ОП вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Позже на своей пресс-конференции президент заявил, что в Украине олигархов будут вносить в специальный реестр. Из-за этого бизнес может потерять большое количество активов за рубежом.

Зеленский также записал видео, в котором обратился к крупным украинским бизнесменам. Он отметил, что главный принцип справедливости, которого хочет достичь украинская власть, заключается в проведении границы между крупным бизнесом и олигархическим классом.