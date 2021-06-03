В Раде показали законопроект Зеленского об олигархах: что предусматривает

Президент Владимир Зеленский предложил создать в Украине реестр олигархов по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), систематизировать влияние на СМИ и представление "деклараций" за контакты с такими лицами. Это предполагает законопроект о деолигархизации.

Его как неотложный гарант накануне подал в парламент. Текст документа опубликовали на сайте Верховной Рады в четверг, 3 июня (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Он вступает в силу через шесть месяцев после этого, зато потеряет ее через 10 лет.

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Проект закона с 13 страниц включает 10 статей. Первая предусматривает определение терминов. В частности, "бенефециар", "средство массовой информации", "электронное средство массовой информации". Вводится новый термин "контролер" – лицо, обладающее возможностью осуществлять решающее влияние на управление или деятельность СМИ, а также "связанное лицо" – то, которое прямо или косвенно владеет долей (правом голоса) в субъекте хозяйствования.

Статья 2 дает определение понятия "олигарх". Согласно документу, таким считается лицо, которое одновременно отвечает минимум трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ (в частности интернет-СМИ);

является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с ЗУ "О защите экономической конкуренции" и в течение года подряд поддерживает или усиливает это положение;

подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно есть) превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2021 года (сейчас это 2 млрд 270 млн грн или примерно $80 млн).

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности или Антимонопольного комитета. Оно вступает в силу со дня официального опубликования указа президента о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Статья 3 определяет участие в политической жизни. Так, это может быть лицо, являющееся президентом Украины, главой ВРУ, первым заместителем и заместителем главы парламента, народным депутатом Украины, премьер-министром, первым вице-премьер-министром, вице-премьер-министром, министром, первым заместителем и заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав КМУ, главой Службы безопасности, генеральным прокурором, главой Национального банка Украины, руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом, его первым заместителем и заместителем. Или лицо, которое занимает должность в руководящих органах политической партии; лицо, финансировала деятельность политпартии, политагитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.

В статья 4 описывается "Значительное влияние на СМИ". В частности, такое лицо может быть бенефициаром средства/средств массовой информации, контроллером или тем, кто был бенефициаром или контроллером СМИ на дату вступления в силу этого закона, однако потерял такой статус до дня введения в действие, в результате чего бенефициаром или контроллером такого СМИ стало связанное лицо или то, которая не обладает безупречной деловой репутацией в понимании статьи 10 закона.

Ключевой является статья 5, которая предусматривает, что решение о признании лица, имеющего значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Само же решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Статьей 6 предусмотрено создание Реестра олигархов на основании решения СНБО. Он будет электронной информационно-телекоммуникационной системой олигархов и лиц, подаютьдекларации о контактах.

В статье 7 описываются правовые последствия включения лица в Реестр олигархов. Так, им запрещается:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;

лица, включенные в реестр, будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном ЗУ "О предотвращении коррупции".

В статье 8 предусмотрено представление "деклараций о контактах". В частности, в случае контакта публичного служащего с олигархом, первый должен представить такой документ. Под "контактом" понимается встреча и разговор (даже онлайн) любого содержания с олигархом.

Олигархи, включенные в реестр, и их представители обязаны перед началом встречи (беседы) должны сообщать публичных служащих о факте включения в Реестр.

Декларация не подается, если встреча была на официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции на радио, телевидении или через Интернет в режиме, доступном для массового приема. А также на судебных заседаниях, официальных мероприятиях (совещаниях), инициированных органами государственной власти, информация о которых (с указанием полного перечня участников и предмета обсуждения) на официальном веб-сайте соответствующего органа государственной власти.

Представление декларации о контактах осуществляется не позднее следующего дня после контакта с олигархами или их представителями путем заполнения на официальном веб-сайте СНБО.

Обязанность представления такого документа распространяется на всех, начиная с президента Украины, заканчивая государственными служащими категории "А", главами местных государственных администраций, их первыми заместителями и заместителями, военнослужащими, правоохранительными органами и работниками других органов, которым присвоено выше специальное звание.

Нарушение обязанности представления декларации о контактах является основанием для привлечения лица к политической и (или) дисциплинарной ответственности.

Статья 9 предбачае порядок принятия решения об исключении олигарха из Реестра. В частности, оно утверждается в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков, предусмотренных частью первой статьи 2 закона.

Признак значительного влияния на средства массовой информации не считается отсутствующей в случае, если статус бенефициара (контроллера) соответствующего СМИ перешел от лица, включенного в Реестр, в связанной с ней лица или той, которая не обладает безупречной деловой репутации в понимании статьи 10 Закона .

Решение об исключении олигарха из Реестра может быть также принято СНБО на основании заявления лица, включенного в Реестр, и представленных им документов, сведений, подтверждающих отсутствие у нее признаков, указанных в части первой настоящей статьи.

Статья 10 предусматривает наличие "Безупречно деловой репутации".

Так, признаками небезупречной деловой репутации физического лица, связанными с соблюдением закона и общественного порядка, являются:

наличие у лица судимости, не погашена и не снята в установленном законом порядке;

применение Украины, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу (применяется в течение срока действия санкций и в течение трех лет после их отмены или окончания срока, на который они были введены) ;

3включення лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (применяется в течение срока пребывания лица в перечне в течение 10 лет после ее исключения из него);

лишения лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда (применяется в течение срока действия такого наказания);

ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы, установленной законодательством Украины на период, в котором совершено нарушение, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (применяется в течение срока этого нарушения и в течение трех лет после его устранения)

приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых не является документально подтвержденным;

значительные и / или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерные общества и фондовый рынок.

Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) СМИ утверждается Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Владимир Зеленский отказался прямо назвать олигархами Андрея Веревского и Павла Фукса. В то же время он заверил, что олигархи не смогут баллотироваться в Верховную Раду.

Президент на пресс-конференции заявил, что в Украине олигархов будут вносить в специальный реестр. Из-за этого бизнес может потерять большое количество активов за рубежом.