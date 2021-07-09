Малюська показал, как "купался" в костюме на международной конференции. Странное фото министра

Глава Минюста Украины Денис Малюська рассказывая о международной конференции, посвященной реформам в стране, опубликовал странное фото – как он в деловом костюме забирается в воду по лестнице. Такой снимок министр сделал на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе (Литва).

О результатах поездки Малюська отчитался на своей странице в Facebook в четверг, 8 июля, вскоре после возвращения в Украину. Отметим, что Ukraine Reform Conference – ежегодное событие. В этом году конференция тала четвертой по счету.

Малюська рассказал, что у него масса впечатлений от события.

"Во-первых, к Украине приковано мега внимание. Такого количества топ-чиновников разных стран мира одновременно удается увидеть не так часто", – отметил глава Министерства юстиции.

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Во-вторых, как сказал он, партнеры хорошо понимают, что происходит в стране.

"В-третьих, фокус дискуссий почти всегда (по крайней мере в течение первого дня) сводился к rule of law и судебной реформе", – добавил министр.

Малюська также указал, что Вильнюс – просто прекрасный город. Особенно ему понравились новые районы.

Свой пост он сопроводил фото "купания", снимками города, а также несколькими "стандартными" фотографиями, которые приводят чиновники с различных встреч.

Отметим:

министр не впервые подобным образом "эпатирует" публику. К примеру, 30 декабря он показал фото в костюме Деда Мороза, рассказав при этом, как за 2020 год в Украине реформировали тюрьмы.

В прошлом году в ответ на слухи об отставке Малюська показал фото, как сидит за рабочим столом с ведерком попкорна и смотрит в монитор.

А еще он примерял розовый костюм за 1800 гривен и просил совета у пользователей сети, стоит ли его покупать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Малюська предложил экс-премьер-министру Владимиру Гройсману вдвоем в прямом эфире пройти на полиграфе вопрос о том, брали ли они взятки. Лидер партии "Украинская Стратегия Гройсмана" не согласился на это, заявив, что пойдет на тестирование только после всех членов фракции "Слуга народа".