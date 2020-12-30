Малюська нарядился Дедом Морозом, чтобы рассказать об исчезновении рейдерства в Украине

В Минюсте Украины в 2020 году провели тюремную реформу, противодействовали рейдерству, наладили работу реестров, разработали новые законопроекты, касающиеся прав человека, и т.п.

Об успехах и провалах ведомства 30 декабря на своей странице в Facebook отчитался глава министерства Денис Малюська. К посту он прикрепил свое фото в костюме Деда Мороза, сделанное в кабинете.

Министр указал, что в 2020 году в Украине впервые появились платные камеры (с улучшенными условиями содержания) в СИЗО. Это, по словам Малюськи, должно убрать коррупцию на уровне распределения камер.

Также Минюст существенно уменьшил сеть тюрем и начал проектирование новой инфраструктуры, а именно следственных изоляторов во Львове и под Киевом.

В течение года министерство взыскало более 15 млрд гривен, среди которых алименты на более 420 тысяч детей и более половины миллиарда гривен задолженности по заработной плате.

Офис противодействия рейдерству, как написал Малюська, "успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав".

Министр утверждает, что "классическое рейдерство практически исчезло", хотя "люди с плохими намерениями никуда не делись". Малюська признал, что захвата активов в Украине все еще случается.

Полный пост министра об итогах работы:

Как сообщал OBOZREVATEL: