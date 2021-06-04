Малюська предложил Гройсману пройти "детектор лжи" на коррупцию в прямом эфире

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил экс-премьер-министру Владимиру Гройсману вдвоем в прямом эфире пройти на полиграфе вопрос о том, брали ли они взятки. Лидер партии "Украинская Стратегия Гройсмана" не согласился на это, заявив, что пойдет на тестирование только после всех членов фракции "Слуга народа".

Отметим, что об идее тестирования всех политиков с помощью "детектора лжи" первым заговорил именно Гройсман. Его словесная перепалка с министром произошла в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась в пятницу, 4 июня, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гости студии обсуждали законопроект об олигархах. Бывший премьер заявил, что название закона "очень хорошее и всем нравится". "Но суть его, я считаю, неполноценная", – сказал он, назвав документ "филькиной грамотой".

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Он предложил документально подтверждать не факт встречи с олигархом, а анонс такой встречи. На комментарий о том, что такое не всегда планируется заранее, он сказал: "Не можешь – не планируй".

Малюська вступил в дискуссию с политиком: "Предыдущая власть "воевала" с олигархами, чтобы сдаться как можно скорее... Давайте проследим за результатами, кто доведет этот законопроект до конца".

Гройсман выдвинул следующее предложение: публично проходить полиграф на доброчестность всем депутатам, чиновникам, политикам. Вопросом будет: "Брал или не брал взятки".

"Полиграф вы будете проводить?" – спросил Малюська, на что Гройсман ответил, что это как раз министерство юстиции должно назначить компетентный орган для тестирования.

Министр юстиции также предложил экс-премьер министру вдвоем ответить на полиграфе на заданным им вопрос, на что зал ответил аплодисментами.

"Давайте протестируем, хорошее предложение!" – сказал Малюська. Он подчеркнул, что готов в следующую пятницу прийти для этого в студию Савика Шустера.

Пока Гройсман продолжал говорить, министр настаивал на своем предложении, но бывший премьер сказал: "Не переводите тему с законом".

Потом он ответил: "Я готов пройти полиграф после всей вашей фракции".

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 4 июня записал видеообращение после заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявив, что вопрос об олигархах может быть вынесен на референдум. Он также обратился к "акулам бизнеса" и призвал их принять новые правила.