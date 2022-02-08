Макрон заявил, что своим визитом в Москву достиг 'цели'. Новые детали переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достиг своей "цели" в переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Визит Макрона в Москву состоялся в понедельник, 7 февраля.

А во вторник он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. О результатах переговоров французский лидер рассказал в интервью телеканалу BFMTV.

Он подчеркнул, что посетил РФ, чтобы не было "деградации и эскалации".

"Я должен был заблокировать игру, чтобы предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы (...) Эта цель для меня выполнена. Франция укрепила свой авторитет", – заверил Макрон.

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Напомним, в Москве в понедельник, 7 февраля, состоялась официальная встреча президентов Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Политические лидеры, в частности, затронули тему Украины. Переговоры в Кремле длились почти шесть часов, лидеры обращались к друг другу на "ты". Главное о встрече президентов России и Франции читайте в материале OBOZREVATEL.

Позже Макрон заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в вопросе деэскалации вокруг Украины. Также французский лидер подчеркнул, что встреча с его российским коллегой имела определенный прогресс. Макрон отметил, что для решения сложившейся ситуации потребуется провести еще ряд интенсивных обсуждений.

Во вторник, 8 февраля, в Украину с официальным визитом приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он встретится с главой государства Владимиром Зеленским, чтобы обсудить сложившийся политический кризис и эскалацию на украинско-российской границе. Переговоры президентов пройдут в Мариинском дворце. Ориентировочно на 13:40 запланирована их встреча с представителями СМИ.

Стоит отметить, что визит Макрона станет первым приездом французского президента в Украину за последние 24 года. Предыдущий визит президента Франции состоялся в 1998 году. Тогда у руля государства стоял Жак Ширак.