Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими в вопросе деэскалации вокруг Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в вопросе деэскалации вокруг Украины. О таком развертывании событий политик рассказал после пятичасовых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также французский лидер подчеркнул, что встреча с его российским коллегой имела определенный прогресс. Об этом сообщает издание Reuters.

В то же время Макрон отметил, что для решения сложившейся ситуации потребуется провести еще ряд интенсивных обсуждений.

"Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных обсуждений, которые мы будем проводить вместе", – сказал Макрон журналистам.

В свою очередь Путин заявил, что некоторые идеи Макрона могут помочь разрядить кризис. Также он добавил, что разговор с французским президентом был предметным, однако не уточнил, какие именно идеи обсуждались.

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"Ряд его идей, предложений, о которых, наверное, еще рано говорить, думаю, вполне можно сделать основой наших дальнейших совместных шагов", – заявил он.

Напомним, после переговоров с Путиным Макрон заявил, что у России и Франции разные взгляды на разрешение кризиса в европейском регионе, однако точки соприкосновения есть. Он заверил, что переговоры будут продолжаться, чтобы избежать эскалации.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский президент Эммануэль Макрон напомнил главе Кремля Владимиру Путина, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и вторгнувшись на Донбасс. Президент РФ в свою очередь выдал фейки о "госперевороте в Украине" и "защите крымчан".