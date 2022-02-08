Макрон пристыдил Путина за оккупацию Крыма и Донбасса: тот ответил фейками

Французский президент Эммануэль Макрон напомнил главе Кремля Владимиру Путина, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и вторгнувшись на Донбасс. Президент РФ в свою очередь выдал фейки о "госперевороте в Украине" и "защите крымчан".

На пресс-конференции после переговоров с Макроном в понедельник, 7 февраля, Путин признал, что президент Франции на встрече напомнил ему про обязательства, которые взял на себя Кремль.

"Господин президент и в беседе, наверное, Эммануэль не будет на меня сердиться, сказал: вы сами нарушили территориальную целостность, вы же брали на себя определенные обязательства", – сказал Путин.

Он отметил, что не считает, что это так. Глава Кремля сказал, что в 2014 году Россия якобы защищала права жителей Крыма, и обвинил западные страны в том, что они поддержали "государственный переворот" Украине.

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"Мы разве проводили какие-то операции в Крыму? Нет. Зачем западные страны поддержали государственный переворот в Украине? Власть захватили силой, с кровью, вооруженным путем. Мы вынуждены были защищать людей в Крыму. Зачем вы поставили нас в такое положение? Сами ничего не исполняют, а сами требуют исполнения. Нам такая игра не нравится", – сказал Путин.

Он также повторил известные пропагандистские высказывания о том, что в Украине якобы закрывают "неугодные" СМИ, идут гонения на политических оппонентов, а также заявил о "дискриминации русскоязычных граждан".

Отметим, что переговоры в Кремле длились почти шесть часов, лидеры обращались к друг другу на "ты". Главное о встрече президентов России и Франции читайте в материале.

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