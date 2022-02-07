У России и Франции разные взгляды, но нужно обеспечить мир, – Макрон после переговоров с Путиным

У России и Франции разные взгляды на разрешение кризиса в регионе, однако точки соприкосновения есть. Переговоры будут продолжаться, чтобы избежать эскалации.

Об этом заявил президент Франции Эммануель Макрон на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 7 февраля. Он предположил, что новые решения по безопасности в Европе могут быть новаторскими.

"У нас разные взгляды, но есть точки соприкосновения. Мы будем продолжать переговоры, чтобы построить гарантии мира и безопасности. Россия давно просит такие гарантии, эти просьбы соответствуют просьбам ЕС", – отметил Макрон, добавив, что решение может быть принято только коллективно.

Видео дня

"Европейцы – союзники с американцами и мы должны работать все вместе. В частности, по вопросам мира и безопасности", – отметил французский лидер.

По его словам, ближайшие дни будут решающими и надежная деэскалация требует продвижения по фундаментальным вопросам.

"Мы должны показать волю построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе, как два суверенных государства", – уверен Макрон.

Напомним: перед встречей с Путиным Макрон заявил о необходимости предотвратить кровопролитную войну в Украине. Для этого, по словам политика, Запад должен найти решение буквально исторической значимости. Макрон много лет поддерживает дипломатические отношения с Путиным и убежден, что последний готов к открытому диалогу.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальная встреча Эммануэля Макрона и Владимира Путина длилась почти шесть часов. Политические лидеры, в частности, затронули тему Украины. Путин заявил, что НАТО обозначил РФ как противника, а также обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и "дискриминации русскоязычных".

Со своей стороны Макрон отметил, что Париж и Москва имеют разные взгляды, но призвал обеспечить мир в Украине