Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе: в Кремле назвали условие для нормандского саммита

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры 21 декабря. Главы государств обсуждали Донбасс и саммит в "нормандском формате".

Свою версию разговора опубликовал сайт Кремля. В пресс-релизе говорится, что Путин назвал "реализацию минского комплекса мер" условием для проведения "нормандской встречи".

"От конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате", – сказано в сообщении. Однако, о каких именно шагах идет речь, не уточняется.

Таким образом Путин вновь переложил ответственность на Украину, обвинив ее в якобы "нежелании выполнять Минские договоренности".

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Также президент страны-агрессора потребовал от Макрона гарантий невступления Украины (и других стран Восточной Европы) в НАТО. Об этом же он говорил и с американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Отметим, что и Байден, и Джонсон пригрозили Путину ответными мерами, если он решится на полномасштабное вторжение в Украину.

В частности, Путин упомянул о проектах соответствующих договоров, которые ранее обнародовал МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия передала США и другим странам проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. В нем россияне потребовали отказаться от приема в Альянс стран, которые входили в состав СССР, в том числе Украины.