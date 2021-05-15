Ляшко впервые прокомментировал возможное назначение главой Минздрава

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на возможное назначение руководителем Минздрава заявил, что "всему свое время". По его словам, в случае кадровых изменений в 2022-2023 годах, он организует встречу с журналистами "в доброжелательной обстановке с чашкой чая".

Об этом Ляшко сообщил во время встречи с журналистами в Минздраве в субботу, 15 мая, передает "ТСН". На вопрос, предлагали ли санврачу кресло руководителя министерства, чиновник отметил, что он в должности заместителя министра уже при третьем министре.

"Каждый раз при изменении или некоторых локациях, кто-то кому-то предлагает и обсуждает. Поэтому некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то такие вещи. Есть министр, есть заместитель министра. У каждого есть своя сфера ответственности", – сказал Ляшко.

Он добавил, что "всему свое время", и поэтому не стал комментировать какие-то решения, если возглавит Минздрав.

"Я вам официально обещаю. Если произойдут какие-то изменения в 2022-2023 году, то они будут посвящены такому общению в доброжелательной обстановке с чашкой чая", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в Верховую Раду. По данным СМИ, заменить его может действующий заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко.

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