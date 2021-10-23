Ляшко – о скандале с Кивой: я вам скажу и без справки – это шизофрения. Видео

Депутат Верховной Рады в 2006-2007 годах Олег Ляшко заявил, что представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива якобы имеет медицинскую справку о шизофренической болезни. Также выразил удивление, почему украинские спецслужбы никак не реагируют на поведение скандального депутата.

Об этом политик сказал в интервью журналисту Наталье Влащенко, которое вышло на YouTube-канале "Власть vs Влащенко". Во время разговора он поделился своим отношением к одиозному парламентарию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним: в начале октября Кива отличился приветственным видео с днем рождения главе страны-агрессора России Владимиру Путину. Также он поддерживал его фразу от том, что украинцы и россияне – это "один народ".

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"Вы слышали разговоры, что у него (Кивы. – Ред.) есть справка, что он шизофреник? Вроде он купил ее, чтобы избежать судебного приговора за взятку, когда в Полтаве был. Я вам скажу и без справки – это шизофрения, человек е**нулся мозгами", – ответил Ляшко на вопрос ведущей о том, как он относится к вышеуказанным высказываний Кивы.

Экс-нардеп от Радикальной партии предположил, что такое поведение парламентария можно объяснить наличием депутатского маната, когда в его руках оказался избыток власти. Или, возможно, он таким и был – у политика от ОПЗЖ могут быть "врожденные проблемы с головой". В общем Ляшко считает Киву "больным человеком".

"Хочет ли он взять своим поведением какой-то процент среди "ватников"? Он бы и так его взял. Скорее всего, выслуживается перед Путиным", – поделился мнением политик.

Он также возмущен тем, что на поведение и действия нардепа Кивы обращает внимание только общественность, но не правоохранительные органы. За подобную подрывную деятельность, добавил Ляшко, парламентария из фракции ОПЗЖ должны уже арестовать, лишить мандата и отдать под суд.

"Это государственная измена", – подытожил Ляшко.

К этому времени Илья Кива отличился не только похвалой Путина, но и унижением Украины и угрозами журналистам. О самых скандальных его заявлениях и поступках читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября в стенах парламента Илья Кива официально заявил о своем исключении из ОПЗЖ "группой отдельных людей" из политсилы. Позже он выпустил видеоролик, где сказал, что это неправда. В партии тоже начали убеждать, что информация об исключении нардепа была манипуляцией, а предыдущие видео с ним – смонтированы.