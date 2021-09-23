Кива на шоу Скабеевой повторил пропагандистский тезис Путина про 'один народ'. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илья Кива поддержал позицию главы страны-агрессора России Владимира Путина. По его убеждению, украинцы и россияне действительно являются "одним народом".

С таким высказыванием украинский парламентарий засветился в эфире программы "60 минут" главной пропагандистки Клемля Ольги Скабеевой на канале "Россия-1". Ролик опубликовывал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в эфир Кива присоединился по прямому включению из Киева 22 сентября. Кремлевские пропагандисты решили поинтересоваться мнением депутата ВРУ по покушению на помощника президента Сергея Шефира.

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"Извините, у нас... У нас или у вас. Помните, как ваш лидер сказал, что Украина и Россия – это один народ? Поэтому все в порядке, не поправляйте меня", – уточнил Кива, рассказывая свою позицию.

Анатолий (Штирлиц) Штефан на это отметил, что Кива не единственный представитель ОПЗЖ, который выступает на росТВ, распространяя противоукраинские заявления. Он отметил, что вопрос о том, сколько еще времени так будет продолжаться, остается открытым.

"Кива уже не вылезает из эфиров и везде восхваляет "рассею и путина". Еще раз подчеркиваю – это не демократия и свобода слова, это деятельность, направленная на свержение государственного строя", – заявил Штефан.

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