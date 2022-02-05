Лукашенко заявил о невозможности войны в Европе и пригрозил Западу войсками ОДКБ

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война в Украине и в Европе невозможна. В частности, политик пригрозил Западу войсками ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и отдельно Россией.

По словам Лукашенко, западные государства якобы "понимают бесперспективность войны со странами ОДКБ и прежде всего с РФ". Об этом он рассказал российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, сообщает ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни. В то же время он несколько раз пригрозил европейским странам военной мощью ОДКБ.

"ОДКБ что показало? Когда они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать", – подчеркнул политик.

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Также он заявил, что в случае военного противостояния Украины с РФ, бои продлятся несколько дней. Лукашенко считает, что в Украине якобы некому защищать государство.

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются", – говорит непризнанный президент.

Стоит отметить, что ранее Лукашенко пригрозил Западу "ломануть так, что мало не покажется". По его словам, это произойдет, если партнеры Украины будут вводить санкции против Москвы и Минска и расширять свое присутствие в Европе. Также ранее он говорил, что что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России.

Напомним, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украину необходимо вернуть в "лоно славянства". По его словам, сейчас Запад якобы пытается "утопить в крови славянское братство".

Ранее Лукашенко заявил, что со стороны Украины якобы возникла угроза из-за сосредоточения военнослужащих. По его словам, власти насторожены обстановкой на беларусско-украинской границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко пригрозил Западу "ломануть так, что мало не покажется". По его словам, это произойдет, если партнеры Украины будут вводить санкции против Москвы и Минска и расширять свое присутствие в Европе.