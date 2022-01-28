Путин отправил в Беларусь эшелон с военной техникой: Лукашенко пообещал помочь РФ в случае агрессии против нее

Россия направила в Беларусь очередной железнодорожный эшелон с военной техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа. Целью переброски подразделений якобы являются военные учения.

По прибытию в пункт назначения в Беларуси личный состав армии РФ совершит марш на штатной технике в заданные районы, где выполнит мероприятия по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Сообщается, что учения пройдут в два этапа. На первом до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Беларуси. Планируется, что армия РФ будет охранять важные государственные и военные объекты, а также государственную границу Беларуси в воздушном пространстве.

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Также на сайте Минобороны РФ говорится, что в ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии.

В свою очередь "РИА Новости" пишет, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск будет участвовать в боевых действиях в случае военной агрессии против России.

"Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно. Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить", – сказал нелегитимный президент.

Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что сейчас Российская Федерация перебрасывает в Беларусь в разы больше своих войск, чем во время прошлогодних учений "Запад-2021". По его словам, это несет угрозу ряду европейских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL , в Государственном департаменте США не исключают возможность вторжения России в Украину с территории Беларуси. Об этом может свидетельствовать передвижении российских войск в сторону страны-союзника, якобы под эгидой регулярных совместных военных учений, именно в период высокой напряженности в регионе.

К слову, ранее Российская Федерация отправила с Дальнего Востока в соседнюю Беларусь два дивизиона зенитных ракетных систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", а также один дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и 12 истребителей Су-35.