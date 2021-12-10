Лукашенко заявил, что в Беларуси предотвратили 10 терактов: вспомнил и об Украине

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в этом году якобы удалось предотвратить десять терактов в стране. По его словам, теракты были спланированы оппозицией.

В частности он упомянул о Польше, Литве, а также - Украине. Об этом Лукашенко рассказал в интервью турецкому TRT (чтобы просмотреть видео, доскоролльте страницу до конца).

"За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, против предприятий и против военных объектов. Со стороны наших беглецов, которые находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее нелегитимный президент Беларуси Лукашенко заявил, что намерен посетить временно оккупированный Россией полуостров Крым. Он назвал эту территорию Украины "частью России". К тому же, Лукашенко заявил, что в 2014 году украинские военные якобы сами "предложили" россиянам забрать Крым, чтобы "спасти от вторжения НАТО". По его словам, позже об этом доложили главе РФ Владимиру Путину.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что готов встать на сторону Российской Федерации в случае эскалации на российско-украинской границе. Он добавил, что Беларусь будет в "теснейшей юридической связке с Россией". Самого Путина Лукашенко считает своим родным братом, поскольку они видят мир одинаковыми глазами