Лукашенко назвал Путина 'родным братом': мы видим одинаковыми глазами этот мир

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин ему больше, чем друг. По словам беларусского президента, он считает главу РФ своим родным братом, так как они видят мир одинаковыми глазами.

Лукашенко подчеркнул, что их "братская" связь с Путиным сейчас проявилась особо ярко, так как Беларусь и Россия идут в одном направлении и видят проблемы одинаково. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — заявил Лукашенко.

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Также непризнанный президент рассказал, что после выборов президента в Беларуси Путин поступил не как союзник, а как "настоящий друг".

Как сообщал OBOZREVATEL, нелегитимный президент Лукашенко заявил, что намерен посетить временно оккупированный Россией полуострова Крым. Он назвал эту территорию Украины "частью России". К тому же Лукашенко заявил, якобы в 2014 году украинские военные сами "предложили" россиянам забрать Крым, чтобы "спасти от вторжения НАТО". По его словам, позже об этом доложили главе РФ Владимиру Путину.

Также Лукашенко заявил, что готов стать на сторону Российской Федерации в случае эскалации на российско-украинской границе. Он добавил, что Беларусь будет в "теснейшей юридической связке с Россией".

Более того, нелегитимный президент говорил, что если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше, Беларусь предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия.