Лукашенко назвал Крым российским и собрался посетить аннексированный полуостров. Видео

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить временно оккупированный Россией полуострова Крым. Он назвал эту территорию Украины "частью России".

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости. По словам Лукашенко, после так называемого референдума, который был проведен в Крыму в 2014 году в незаконный способ, полуостров стал "российским де-юре" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он также заявил, что до "референдума" якобы было понятно: "де-факто это российский Крым".

"Крым, я тогда еще сказал, де-факто российский. Тогда уже был "референдум" или нет, я не помню. После "референдума" и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма – на это имею полное право, под чьим бы руководством и чьим бы он ни был, это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму. Когда у меня еще маленькие старшие детки были", – сказал Лукашенко.

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По словам нелегитимного президента Беларуси, на счет его посещения Крыма уже якобы есть договоренность с Владимиром Путиным. При этом, когда это может произойти, Лукашенко не сказал. Он только добавил, что начать путешествие по полуострову хотел бы с города Севастополь.

"Мне президент предложил: давай когда-нибудь махнем. Когда мы на катере с ним были в Черном море, как раз об этом речь зашла. Я говорю: ну показал бы Крым мне! Только давай на самолете", – сказал Лукашенко.

Политик также заявил, что его приезд в Крым будет означать "признание полуострова частью России".

Ранее глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. В ответ в Украине предупредили, что это чревато непоправимыми последствиями для украинско-белорусских отношений. Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в ее международно признанных границах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявлял, что назовет полуостров российским, когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.