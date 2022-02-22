Лукашенко впервые выступил после 'признания' РФ 'Л/ДНР' и призвал украинцев жить в мире и согласии. Видео

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 22 февраля, обратился у украинцам после "признания" Россией "Л/ДНР". Он призвал наш народ и правительство к миру и согласию.

Об этом пишет белорусское государственное агентство "Белта". При этом сам Лукашенко пока не заявлял о признании или непризнании самопровозглашенных псевдореспублик.

"Хочу обратиться к украинском народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь – путь миролюбия и согласия", – сказал незаконно избранный глава государства.

Вместе с тем, Лукашенко заявил, что Беларуси "нечего стыдиться" и она " всегда сеяла мир".

Видео дня

"Нам стыдиться нечего: ни за то противостояние Украины с Россией, Донбассом, Донецком, Луганском. Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир", – заявил он.

Отметим, что этой фразой Лукашенко назвал войну России против Украины на Донбассе "конфликтом" нашей страны с Донецком и Луганском.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко в Telegram отреагировал на призыв Лукашенко и написал, что нелегитимному главе Беларуси "показали его место", припугнув лишением товарооборота.

"Подождите, он скоро еще и в Киев приползет. Захочет какое-нибудь новое союзное государство устраивать, только уже без России. Может Азаренка в дурдом сдаст. Всякое может быть", – отметил нардеп.

Лукашенко также обратился к беларусскому народу и попросил всех "заниматься своим делом": ходить на работу, отдыхать и растить детей – "чем больше, тем лучше".

"Настало время настоящих мужиков. И не дай бог, конечно, но если придется, мы должны продемонстрировать своему народу, что вы не зря нас кормили несколько десятилетий", – сказал политик. Он пообещал сделать все, чтобы Беларусь была "мирным островком на этой обезумевшей планете".

Напомним, что в Беларуси неоднозначно отреагировали на признание Россией "независимости" "Л/ДНР". В Министерстве иностранных дел страны заявили, что "с уважением и пониманием" воспринимают это решение российской стороны.

Сама Беларусь напрямую не признала "независимость" "Л/ДНР", но в то же время поддержала позицию России. Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко отметил, что Лукашенко "петляет" в сложившейся ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL: