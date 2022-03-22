'Лукашенко пытается петлять': в МВД оценили вероятность участия Беларуси в войне против Украины

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) не исключают вероятности вторжения беларусских войск на нашу территорию. Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин обрабатывает непризнанного лидера республики Александра Лукашенко, а тот "пытается петлять".

В то же время украинские Силы обороны ждут этого наступления и готовы дать жесткий отпор врагам. В этом заверил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время единственного информационного телемарафона, передает УНИАН.

"Отбрасывать возможность вторжения Беларуси нельзя. Обработка Лукашенко продолжается. Путин обрабатывает его, чтобы он вступил в боевые действия", – выразил убеждение он.

Денисенко отметил, что народ беларусского государства не хочет воевать против украинцев и это ясно понятно. Вместе с тем сейчас не приходится говорить, что Беларусь отказалась от привлечения к войне на стороне РФ против нашего государства.

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"Но то, что Лукашенко пытается петлять – это тоже позитив для нас. Мы ожидаем и готовы к этому наступлению, готовы на Волыни, Житомирщине", – подчеркнул он.

По его словам, Украина понимает вероятность такого развития событий, потому готовится ко всем возможным сценариям.

Напомним: 20 марта в Украине заявили, что угроза наступления войск из Беларуси оценивается как высокая. Отмечалось, что вторжение врага может произойти на Волынском направлении, но ВСУ готовы дать отпор.

Советник главы МВД Денисенко назвал тревожным сигналом выезд беларусского посла перед этими событиями. Он оценил вероятность прямого вступления ВС РБ в войну против Украины в 60%. Раньше оценка Денисенко была на уровне 40%.

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21 марта в Беларуси заявили о якобы отводе от украинской границы десантников из 38-й Брестской ОГДШБр. Отмечалось, что этих военных, ранее отправлявших на украинско-белорусскую границу "для усиления", вернули в пункт постоянной дислокации.

В тот же день в семи километрах от границы с Украиной в Беларуси зафиксировали перемещение военной техники. Кроме нацфлагов республики, на ней заметили опознавательный знак – красный квадрат.

Тем временем местные партизаны в Беларуси перешли к сопротивлению и создают препятствия, чтобы не допустить ВС РБ в Украину воевать на стороне РФ. В частности, беларусы взрывают российские поезда и портят технику.

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