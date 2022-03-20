Тревожный сигнал: в МВД повысили риски вступления Беларуси в войну на стороне РФ

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко оценивает вероятность прямого вступления Беларуси в войну против Украины в 60%. Ранее его оценка была на уровне 40%.

Об этом Денисенко заявил в эфире телеканала ICTV. В то же время советник главы МВД считает выезд белорусского посла – тревожным сигналом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это тревожный сигнал. Я бы оценивал вероятность введения белорусских войск как 60 на 40. Еще неделю назад это было 40 на 60", – сказал Денисенко.

В то же время он считает, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко будет делать все, чтобы не вводить свою армию в Украину.

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Советник министра добавил, что на западе украинцы готовы к вторжению белорусов.

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что он выехал из Украины вечером 18 марта, а последний сотрудник посольства – в 9 утра 19 числа. Его слова приводит белорусский сайт "Наша ніва".

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