Возле украинской границы: в Беларуси заметили перемещение военной техники с опознавательными знаками

На территории Беларуси, в семи километрах от украинской границы, заметили военную технику. На ней изображены национальные флаг РБ, а также опознавательный знак – красный квадрат.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн". На опубликованных фото видны БТР, МАЗ, а также комплексная аппаратная связь для подразделений тактического уровня управления П‑240 МБ "Кайман-КАС".

"Сегодня утром в рабочем поселке Речица (Брестская область) около ж/д станция "Горынь" замечена техника ВС РБ с красно-зелеными флагами и опознавательными знаками — красный квадрат. На фото и видео можно заметить: БТРы, МАЗы, а также комплексную аппаратную связи для подразделений тактического уровня управления П‑240 МБ "Кайман-КАС", – сказано в сообщении.

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Отметим, накануне источники OBOZREVATEL заявили, что угроза наступления вражеских войск с территории Беларуси оценивается как высокая. Согласно прогнозам, это может произойти на Волынском направлении. В то же время отмечается, что Силы обороны Украины готовы дать отпор врагу.

Также по этому поводу высказался советник главы МВД Вадим Денисенко. Он считает тревожным сигналом тот факт, что власти РБ отозвали всех своих дипломатов из Украины.

"Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависимое для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно не нужно", — заявил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, беларусские партизаны перешли к сопротивлению – создают преграды, чтобы не допустить военнослужащих в Украину для участия на стороне страны-агрессора. Они взрывают российские поезда и портят технику.

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