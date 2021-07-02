Лукашенко приказал полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу РБ с Украиной. Как утверждает он, причина – якобы масштабная контрабанда оружия на территорию Беларуси.

О таком решении политик объявил в пятницу, 2 июля, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны. Его слова передает государственное агенство БЕЛТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – сказал он.

Когда именно начнет действовать запрет, как долго продлится и будут ли исключения – пока не сообщается.

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Отметим, что в речи Лукашенко Украина упоминалась неоднократно. В частности, утверждает он, Украина, Германия, США, Польша и Литва якобы причастны к "террористическим ячейкам" на территории РБ.

Эти группировки, заверяет Лукашенко, якобы хотели насильственно поменять власть и сместить его с должности. По словам политика, деятельность злоумышленников разоблачили белорусские правоохранители.

Так, 2 июля политик сообщил о завершении в стране антитеррористической операции. "Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", – сказал незаконно избранный президент.

Он в очередной раз обвинил Запад и заявил: по итогам операции Минск сообщит какие-то претензии высшему руководству Германии. "Но об этом позже", – отметил политик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде постановление, которым требует полного прекращения дипломатических отношений Украины с Беларусью. А в частности, с режимом самопровозглашенного президента соседней страны Лукашенко.