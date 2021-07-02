Лукашенко сообщил о покушении на пропагандиста с помощью "украинского" оружия: хотели отрезать язык для предупреждения

В Беларуси якобы готовилось покушение на сотрудника государственного пропагандистского телеканала СТВ Григория Азаренка, которому злоумышленники хотели "показательно" отрезать язык. Утверждается, что для нападения хотели использовать оружие, завезенное из Украины.

Соответствующие заявления сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В пятницу, 2 июля, он выступил на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны, где и сообщил об итогах антитеррористической операции в РБ. Его цитирует поддерживающее власть агенство БЕЛТА.

Политик утверждает, что покушение на преступление произошло в ночь на 2 июля. Он сказал, что оно "может привести в ужас".

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По его словам, преступники планировали выкрасть 26-летнего пропагандиста, в багажнике автомобиля вывести его в безлюдное место – лес, а там заставить самостоятельно отрезать язык ножницами.

"Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", – утверждает Лукашенко.

"Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике", – добавил он.

Незаконно избранный президент заявил: это нападение якобы должно было стать "предупреждением".

По его утверждению, белорусские правоохранители якобы нашли тайники с оружием.

"Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", – сказал Лукашенко.

Он также сообщил: мол, на журналиста уже трижды пытались напасть или убить, в частности – в его собственной квартире.

Отметим, Григорий Азаренок неоднократно высказывал свои симпатии к Лукашенко, жестко критиковал оппозицию и распространял фейки и пропаганду.

В частности, к Украине он однажды обратился так: "Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально".

Страну он называл "пиратский бандеростан" с нищим и вымирающим народом.

При этом он говорил, что украинцы – "родные братья", призвал граждан Украины "возвращаться в семью".

Пропагандист внесен в волонтерскую базу "Миротворец".

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